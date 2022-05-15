اخبار الخليج – جهاد الفاضل: منتدى حقوقي تعريفي بالمرصد العربي لحقوق الإنسان بمشاركة المجالس والبرلمانات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل اليوم (الأحد) أول اجتماعاتها بحضور كافة أعضاء اللجنة من مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، وذلك عن بعد.

وتوافقت اللجنة على مقترح الدكتورة الفاضل بإطلاق المنتدى الحقوقي الأول للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وذلك ضمن خطة العمل الراهنة للمرصد، وذلك بمشاركة واسعة من اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان بالمجالس والبرلمانات العربية، وكذا الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى الدول العربية، والهياكل العربية خاصة لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحد.

وتابعت اللجنة في ذات الاجتماع الإجراءات التى اتخذها المرصد للحصول على صفة المراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما تم استيفائه من متطلبات لذلك، والتوقيت الزمني لاستكمال كافة الإجراءات، بما يضمن أن يكون المرصد أداة عربية فاعلة ومساندة لبلورة الصورة الذهنية الصحيحة حول الحالة الحقوقية العربية في المحافل الأممية، خاصة مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان السامية التابعين للأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة وضع جدول زمني محدد لأولويات عمل المرصد والأنشطة والمؤتمرات والندوات المستهدفة خلال العام 2022، بما يشمل إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، بهدف تعميق الترابط والتنسيق مع هذه الجهات واتخاذ خطوات تنفيذية غير تقليدية لتحديث وتطوير هذا الملف الهام، وضرورة الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الحقوقية العربية، والتنسيق مع لجنة الإعلام والاتصال بالمرصد حول هذا الشأن.

كما توافق الأعضاء باللجنة على أهمية عقد مؤتمر سنوي بمشاركة الجهات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الانسان في الدول العربية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليساهم إيجابًا في تعزيز ودفع الملف الحقوقي العربي لأفق أكثر تأثيرًا خاصة في المحافل الدولية. فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي متضمنًا توصياتها تمهيدًا لعرضه في اجتماع مجلس أمناء المرصد القادم.

وفي نهاية الاجتماع، أثنت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد، على دعم السادة الأعضاء مقترحها بخصوص «المؤشر العربي للأمن الغذائي»، والذى سيتم بحثه تفصيلاً خلال اجتماع مجلس الأمناء خلال شهر يونيو القادم.

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