اخبار السعوديه

مستشفى حوطة بني تميم يُنقذ مريضاً خلال 4 ساعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى حوطة بني تميم يُنقذ مريضاً خلال 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم العام في إنقاذ حياة مريض يُعاني من احتشاء عضلة القلب، حيث تم تقديم العلاج المبدئي له وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحالته.

كما تم التواصل مع مركز الإحالات؛ ليتم نقل المريض بشكل طارئ إلى مدينة الملك فهد الطبية عبر النقل الإسعافي الجوي وعلاجه خلال 4 ساعات فقط - ولله الحمد -.

يأتي ذلك ضمن خطة تجمع الرياض الصحي الأول للتوسع في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة في مستشفيات المحافظات التابعة له.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا