شكرا لقرائتكم خبر عن «مجمع الملك فهد» يطلق مسابقة دولية لكتابة المصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إتاحةُ الفرصة لهؤلاء المبدعين مِن الخطَّاطين مِن مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات

- يأتي هذا مواكبةً لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

- إبرازُ جهود وإبداعات المعاصرين من خطَّاطي العالم في كتابة المصحف الشَّريف

تأتي المسابقة الدوليَّة لكتابة المصحف الشَّريف -مصحف المؤسس- امتداداً للنَّشاطات العلميَّة المتميِّزة التي تقيمها وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد من خلال مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف في المدينة المنوَّرة انطلاقاً من أهدافه النَّبيلة، ومسؤوليَّته المناطة به في خدمة كتاب الله الكريم، ومواكبةً لجهود المملكة العربية السعوديَّة بصفة عامَّة ووزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد بصفة خاصَّة في خدمة الإسلام والمسلمين.

والمسابقةُ في أبعادِها دوليَّةٌ تهدفُ إلى إبرازِ عنايةِ المملكةِ العربيَّة السُّعوديَّة بخدمة كتاب الله تعالى، وإتاحة الفرصة للمتميِّزين في كتابته، والمشاركة في شرف كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس رحمه الله، وفي ذلك فرصةٌ لهؤلاء المتميِّزين مِن الخطَّاطين مِن مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار؛ بما يعود على خطِّ المصحف الشَّريف بأفضل النَّتائج.

وانطلاقاً من هذه الأهداف النَّبيلة صدر الأمرُ السَّامي الكريم بالموافقة على تنظيم وزارة الشُّؤون الإسلامية مسابقةً دوليَّةً لكتابة المصحف الشَّريف، بإشرافِ مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف بالمدينة المنوَّرة.

هذا ويتوقع أن تُحقِّقَ المسابقةُ أهدافَها المرسومةَ لها، والمدروسةَ بعنايةٍ من اللَّجنة التَّحضريَّة لها، ومن أبزر تلك الأهداف:إبرازُ جهود وإبداعات المعاصرين من خطَّاطي العالم في كتابة المصحف الشَّريف، والتَّعرُّف على ذوي الملكات العالميَّة في كتابة المصاحف الشَّريفة؛ تمهيداً للاستفادة من مواهبهم وتوظيفها في خدمة القرآن الكريم.

هذا بجانب إتاحةُ الفرصة لهؤلاء المبدعين مِن الخطَّاطين مِن مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار؛ بما يعود على خطِّ المصحف بأفضل النَّتائج، وإتاحةُ الفرصة لهؤلاء المبدعين مِن الخطَّاطين للمشاركة في شرف كتابة مصحفٍ كريمٍ يحملُ اسمَ المؤسِّس رحمه الله.

هذا فضلا عن تكريم أمهر خطَّاطي المصحف الشَّريف وتقدير أعمالهم وجهودهم في خدمة كتاب الله تعالى، والتَّأكيدُ على عناية المملكة العربيَّة السُّعوديَّة بكتاب الله تعالى كتابةً ونشراً، وإبرازُ دورها الرِّيادِيِّ في ذلك، في ظلِّ قيادة خادم الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمَّد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى.

التَّأكيدُ أيضا على ما تُولِيهِ وزارةُ الشؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد -ممثَّلة في مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف- من عنايةٍ بكل ما يخدم كتاب الله تعالى، في ظلِّ التَّوجيه والمتابعة الدَّائمة من الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشُّؤون الإسلامية المشرف العام على المجمَّع.

هذا وسيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها، وعلى الرَّاغبين في المشاركة في هذه المسابقة الدوليَّة المهمَّة تعبئة الاستبانة المرافقة، وإرسالها على البريد الآتي:

[email protected]