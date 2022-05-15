شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية».. أول برج قتالي يطوره المهندسون السعوديون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يعتبر نظام البرج المسلح "رؤية" هو الأول ضمن جيل جديد من تقنيات أنظمة الاسلحة الدفاعية

- يعكس إطلاقه الدور الكبير الذي لعبته المواهب والكفاءات السعودية الماضية قُدماً في المملكة

- يمكن تسليحه بمدفع رشاش عيار 12.7 أو 7.62 ملم وقاذفة قنابل عيار 40 ملم

- يمثل نظام التسليح الجديد المبتكر خطوة حقيقية إلى الأمام في صناعة الدفاع بالمملكة

لا ينحصر النجاح الكبير الذي صاحب معرض الدفاع لعام 2022 الذي شهد عروضاً من أكثر من 450 شركة صناعات دفاعية رائدة من حوالي 37 دولة، في تشكيله منصةً جمعت عمالقة الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والعالمي تحت سقف واحد، بل إلى ما احتواه من ابتكارات محلية متنوعة خلال ذلك الحدث الهام الذي استمر أربعة أيام.

ومن بين أبرز عروض الحدث نظام البرج المسلح المعروف باسم "رؤية"، والذي يمثل كأول برج مسلح قتالي سعودي من نوعه مُطوّر محلياً بنسبة 100٪ بالتعاون مع عدد من قطاعات السعودية.

وعرضت الشركة السعودية للأنظمة الدفاعية ( سامي سي أم آي ) المشروع المشترك بين شركة SAMI و"جون كوكريل الدفاعية ، البرج المسلح "رؤية" وغيره من أنظمة التسليح الحديثة داخل جناح الشركة.

ويعتبر نظام البرج المسلح "رؤية" هو الأول ضمن جيل جديد من تقنيات أنظمة الاسلحة الدفاعية التي تنتجها المملكة دعماً لأنشطتها الدفاعية، ويعكس إطلاقه الدور الكبير الذي لعبته المواهب والكفاءات السعودية الماضية قُدماً في المملكة، وذلك بعد سنوات من تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية.

البرج المسلح "رؤية" خفيف الوزن والجاهز للمهام المتعددة يمكن تسليحه بمدفع رشاش عيار 12.7 أو رشاش عيار 7.62 ملم وقاذفة قنابل عيار 40 ملم. كما أنه مجهز كلياً بالتحكم فيه عن بعد مع إمكانية إعادة التزود بالذخيرة من داخل البرج، وتم تطويره باستخدام تقنية متقدمة طورها مهندسون سعوديون بدعم من خبراء متخصصين، ونظام البرج المسلح "رؤية" يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الدفاعية السعودية.

ويمثل نظام التسليح الجديد المبتكر خطوة حقيقية إلى الأمام في صناعة الدفاع بالمملكة الجاري توطينها عبر كل المستويات والقطاعات بوتيرة متسارعة، وتعد الشركة السعودية للأنظمة الدفاعية ( سامي سي أم آي ) بصفتها شركة متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج واستدامة الأبراج وحلول أنظمة الدفاع المتكاملة، ترى في نظام البرج المسلح "رؤية" نقلةً نوعية ضمن مساعيها لتعزيز القدرات المحلية الدفاعية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.