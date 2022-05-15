اخبار الخليج – وفد من كبار العائلة المالكة الكريمة يقدم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله

محمد بن مسعود - الدمام - قام وفد من كبار العائلة المالكة الكريمة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة الكريمة، اليوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدموا خالص التعازي وصادق المواساة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة فقيد دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

كما قدم الوفد التعازي الى أشقاء وأنجال الفقيد وأسرة آل نهيان الكرام، ضارعين الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأشقاء وأنجال الفقيد، عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه المشاعر الأخوية الطيبة النبيلة والتي تعكس عمق وتميز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.