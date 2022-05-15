تمكين: توقيع اتفاقية تعاون مع بنك البحرين والكويت لتقديم حلول تمويلية لدعم تطور ونمو المؤسسات

محمد بن مسعود - الدمام - تمكين تواصل توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع المصرفي من خلال التعاون مع 9 بنوك

وقع صندوق العمل «تمكين» اتفاقية تعاون إستراتيجي مع بنك البحرين والكويت لدعم نمو وتطوير المؤسسات من خلال الحلول التمويلية المختلفة التي تتماشى مع برامج تمكين الجديدة. وتأتي هذه الاتفاقية تبعاً لسلسلة اتفاقيات التعاون المعلنة خلال الشهرين الماضيين مع العديد من المؤسسات المالية بغرض تنويع الحلول المالية المقدمة للمؤسسات، بهدف تشجيع تطور ونمو القطاع الخاص بحيث يصل إجمالي عدد البنوك المشاركة في برامج تمكين إلى 9 بنوك.

وبهذه المناسبة رحب سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” بهذا التعاون مع بنك البحرين والكويت، وقال: «تكمن أهمية هذه الشراكات الإستراتيجية في ضمان حصول المؤسسات على التمويل اللازم لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين على الخوض في مشاريع جديدة وتوسيع عمل المؤسسات القائمة لتحقيق أهدافها التنموية. حيث تحرص تمكين على تقديم حلول تمويلية متنوعة كجزء من باقات الدعم المطروحة مؤخراً، وذلك لدعم القطاع الخاص وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. يأتي ذلك تعزيزاً لدور تمكين الداعم في تحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع الأولويات الوطنية المطروحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى سعينا المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق». وأضاف: «نرحب بانضمام بنك البحرين والكويت كشريك إستراتيجي يشارك لأول مرة في برامج تمكين لدعم الشركات، ونطمح أن يساهم هذا التعاون في زيادة دعم تمكين لنمو وتطور المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وتحرص تمكين خلال هذه المرحلة على عقد سلسة من الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع الجهات المعنية في المملكة بتقديم الدعم اللازم لمؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات المالية المختصة بتقديم الحلول التمويلية، وذلك لتحفيز المؤسسات على التوسع والنمو داخل وخارج البحرين، حيث ساهمت تمكين طوال 13 عامًا الماضية في تقديم أكثر من 9000 قرض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الناشئة وتمكينها من تحقيق المزيد من النمو والتطور.

هذا وقد كشفت تمكين مؤخراً عن خطة التحول الشاملة والتي تضمنت إطلاق حزمة برامج الدعم الستة عشر الهادفة بشكل أساسي لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني وذلك استجابة لمتغيرات السوق وتحدياته. فقد تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات الاستشارية التي عقدت مع ممثلين من كل القطاعات. والجدير بالذكر أن كافة البرامج قائمة على أهداف محددة وموجهة نحو التأثير، حيث تقدم البرامج دعمًا شاملاً يلبي احتياجات التطوير الخاصة بالمؤسسة والفرد في أي مرحلة من مراحل نموهم. ستوفر هذه الشراكات الإستراتيجية مثل الشراكة مع بنك البحرين والكويت الدعم للمؤسسات من خلال مجموعة من البرامج بما في ذلك برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الأعمال وبرنامج التحول الرقمي وغيرها.