أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية على مساحة 15 ألف متر مربع بنطاق طيبة

محمد بن مسعود - الدمام - استعادة أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بنطاق بلدية طيبة الفرعية والتي قدرت مساحتها بـ (15.000 م 2) حيث جرى إزالة 8 من الأسوار وملحقاتها والمقامة بطرق عشوائية، يأتي ذلك استمرارا لجهود الأمانة في إزالة المخالفات والمحافظة على الممتلكات العامة بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية أزالت كافة الإحداثات والتعديات والتي شملت “أحواش” بمنطقة “أم الحمام” مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .