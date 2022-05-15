شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 48.3.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة على المملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد أن محافظة جدة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بـ 48.3 درجة مئوية، في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة.
محمد يوسف
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