شكرا لقرائتكم خبر عن بـ⁩ 48.3.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة على المملكة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد أن محافظة جدة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة⁩ على مستوى ⁧المملكة بـ⁩ 48.3 درجة مئوية، في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة.