انتقال الكلية رقم 12 للمدينة الجامعية.. رئيس جامعة جازان: بدعم القيادة الرشيدة “ولّى زمن المباني المستأجرة”

محمد بن مسعود - الدمام - جازان: فضه عطيف

التقى معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عددا من منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمقر الجديد لكلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية، والذي يضم كذلك مقر الكلية التطبيقية ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وهنأ الدكتور القحطاني منسوبي الجامعة بعيد الفطر المبارك وبنجاح مشاركة الجامعة في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم.

وأوضح معالي رئيس جامعة جازان أن الجامعة تعمل على تطوير بنيتها التحتية تنفيذاً لتوجيه القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتفعيلاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 بالعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل لمباني المجمعات الأكاديمية القائمة والكليات والعمادات، مبيناً أنه ولى زمن المباني المستأجرة وأن الجامعة تواصل تطوير وتحديث بنيتها التحتية بخلق بيئة تعليمية داعمة وفاعلة ومتطورة تسهم في زيادة التحصيل العملي والمعرفي لطلبة الجامعة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار واكتساب المهارات، وذلك بالتخلص من المباني المستأجرة وانتقال عدد كبير من الكليات للمدينة الجامعية، وقدم معالي رئيس الجامعة شكره لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي يحقق لطلبتها بيئة تعليمية ناجحة، مؤكدًا حرص الجامعة بمختلف إداراتها على مواصلة إنجاز جميع مشاريعها في كافة المجالات.

فيما أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أهمية الاستعدادات المبكرة لتهيئة البيئة المناسبة مع قرب الاختبارات النهائية لطلبة الجامعة، كما أشار مستشار مكتب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور حسن قصادي للجهود التي بذلت من قبل مختلف قطاعات الجامعة المعنية للانتقال للمقر الجديد لكلية إدارة الأعمال، من جهته أوضح المشرف العام على إدارة المشاريع بالجامعة الدكتور علي المالكي أن الإمكانات الحديثة والتجهيزات التعليمية التي يتضمنها مبنى الكلية وما يحتويه من قاعات دراسية مجهزة وفق أحدث التقنيات، كما تحدث عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم عن جهود العمادة في الإشراف على تزويد المقر الجديد بالتقنيات الحديثة، والخدمات الإلكترونية، كما تحدث عن المميزات التي ستوفرها منصّتي تميز وجامعتي لمنسوبي وطلبة الجامعة.

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وفي ختام اللقاء دشن معالي رئيس الجامعة منصة تميز أكاديميًا الإلكترونية والتي تهدف إلى حصر جميع بيانات أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين، ومنصة جامعتي المخصصة لتقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة للطلاب وتوحيد جميع الخدمات التي يحتاجها، وفق متطلبات التحول الرقمي في الجامعة.