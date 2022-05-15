“محمد مداوي” يتلقى التهاني بمناسبة تقاعده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – أبها
يتلقى الأستاذ محمد حسن مداوي العسيري التهاني من زملائه وأصدقائه بعد انضمامه لبرنامج التقاعد المبكر في شركة الاتصالات السعودية STC؛ حيث أمضى 27 عاماً من الخدمة بدأها في محافظة شروره مديراً لخدمة العملاء منذ 1416هـ؛ ثم مديراً لاتصالات شروره لمدة 7 سنوات؛ ثم انتقل للعمل مشرفاً لخدمات العملاء في منطقة عسير / أبها.
أبونواف حظي طوال فترة خدمته بمحبة الجميع؛ واحترامهم؛ وتقدير رؤسائه وزملائه؛ وعملاء الشركة لما يتحلى به من دماثة الخلق وخدمة الناس.
صحيفة “المناطق” تبارك له هذه الخطوة؛ وتتمنى له التوفيق في مستقبل أيامه.
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