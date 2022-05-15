محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 313.99 نقطة ليقفل عند مستوى 13149.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 323 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصادرات, والرياض, وأنعام القابضة, وبروج للتأمين, والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري, واتحاد الخليج الأهلية, وعناية, وشاكر, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90% و 4.03% .
أخبار قد تهمك
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والإنماء، والراجحي, ودار الأركان, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وأرامكو السعودية, والإنماء, وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 198.73 نقطة ليقفل عند مستوى 22845.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 497 ألف سهم تقاسمتها 2339 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 13149 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.