اخبار الخليج – البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي في منطقة وزيرستان بجمهورية باكستان الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مركبة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وأودى بحياة عدد من الأبرياء من بينهم جنود وأطفال، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتعارض مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين التام مع جمهورية باكستان الإسلامية في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقفها الثابت والراسخ في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.
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