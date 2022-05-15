اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير الجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، سعادة السفير عبدالحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب معالي وزير العدل بسعادة السفير الجزائري، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين من تقدم مستمر في مختلف المجالات، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.
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