شاهد: ارتفاع درجات الحرارة بـ«جدة» يتسبب في توقف عدد من السيارات بأحد الطرق السريعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” توقف عدد من السيارات بمحافظة جدة.

ويوضح المقطع المتداول تعطل عدد من المركبات بالطرق السريعة بسبب ارتفاع حرارة المحركات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على المحرك.

وأظهر الفيديو أكثر من 5 مركبات على جانب الطريق العام ، وقام سائق كل مركبة بفتح غطاء السيارة لتهوية الماتور الذي تعطل بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

وتشهد مدينة جدة ارتفاع كبير في درجة الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية .