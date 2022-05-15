‏خلال أسبوع.. ضبط 67 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضبط 67 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، بينهم 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

كما تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 50 مخالفا لنظام البيئة، (42) مواطنًا، و (8) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1066) متنًا من الإبل و(1621) رأسًا من الأغنام و(211) رأسًا من البقر في أماكن يُمنعُ فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

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كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون التصريح والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة تبوك، بحوزتهم (18) كائنًا فطريًا مصيدًا، وسلاح هوائي، و(28) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَيْن لنظام البيئة مقيمين من الجنسية اليمنية، لتخزينهما وبيعهما (400) متر مكعب من الفحم المحلي في محافظة جدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.