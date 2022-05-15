بالفيديو.. نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:
ذكرت قناة العربية أن قائد العمليات المشتركة العميد صالح علي حسن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
وأوضحت أن تفجيرًا استهدف موكب قائد العمليات المشتركة في عدن، وأن العملية باءت بالفشل.
وأكدت نقلًا عن مصادر يمنية، أنه تم تفجير سيارة مفخخة خلال مرور موكب العميد صالح علي حسن في حي المعلا بمحافظة عدن جنوبي اليمن.
وأشار مراسل العربية، أن المهاجمين أوقفوا سيارتهم أمام قسم الشرطة، وأثناء مرور موكب العميد صالح، تم تفجير السيارة المفخخة عن بُعد، مؤكدًا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
فيما تحركت الأفواج الأمنية مطوقة المنطقة، وسط انتشار أمني مكثف وإقامة الحواجز، وتشكيل حملات للتفتيش والبحث عن منفذي العملية الذين لاذوا بالفرار.
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