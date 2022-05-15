شكرا لقرائتكم خبر عن مغامر سعودي يسير على الأقدام 35 يوماً دعما للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "شكري " انطلق من جدة ويقطع 800 كم للوصول إلى أبها

35 يوماً سيراً على الأقدام، يقضيها المغامر نايف شكري في رحلته التي انطلقت أمس من جدة، وتستمر لمدة تتجاوز شهر كامل، حيث يقطع 800 كم وصولاً إلى مدينة أبها عروس الجنوب، دعما للسياحة السعودية، وبهدف إبراز أثار وتراث وثقافة المنطقتين الغربية والجنوبية، ومشاركةً في رؤية الوطن 2030.

وقال شكري أن رحلته التي بدأت من عروس البحر الأحمر جدة، تتخذ مسار طريق الحجاز، وهي السابعة في مشواره نحو تحطيم الأرقام القياسية، وتقام برعاية إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية، لافتاً إلى أنه قضى 3 آلاف كم في رحلاته الست السابقة، وتركزت أهدافه على المشاركة في رؤية المملكة الملهمة، ونشر ثقافة رياضة المشي، مع إبراز السياحة في المملكة، والتركيز بشكل أساسي على التراث والأثار والثقافة في كل منطقة يسير إليها.

وأعتاد المغامر السعودي الشهير تسجيل تفاصيل رحلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها على شبكة اليوتيوب العالمية، حيث بدأ رحلته الأولى مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قطع الرحلة الثانية من جدة إلى مدينة المستقبل مشياً على الأقدام في 28 بموافقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "يحفظه الله"، وجاءت رحلته الثالثة من مكة المكرمة إلى جدة بالتزامن مع اليوم الوطني 91، ثم أنطق من جدة الى العلا مشياً على الأقدام لمدة 22 يوما لحضور موسمها الثقافي والفني، أما رحلته الخامسة فكانت الأسهل سيراً من كورنيش جدة الجنوبي وحتى الشمالي، وأخيراً رحلة العمرة من عروس البحر الأحمر مشياً على الأقدام إلى مكة المكرمة.

وأبدى شكري سعادته بخوض الرحلة الأطول في مسيرته من جدة إلى أبها والتي انطلقت أمس، وقال في فيديو بثه عبر اليوتيوب، أنه يتخذ "الخطوة الجنوبية" عنوانا لرحلته التي تتجاوز 800 كم وتستمر لمدة 35 يوماً، حيث يقوم بالرحلة الحالية لاستكشاف أجمل المناظر السياحية والتراثية في مدينة أبها.