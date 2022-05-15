مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك تحتفي باليوم العالمي لنظافة الأيدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

احتفلت صباح اليوم مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ممثلة بقسم مكافحة العدوى باليوم العالمي لنظافة الأيدي والذي يقام هذا العام 2022م، تحت شعار «لنتحد من أجل السلامة.. نظفوا أيديكم»، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي والمساعدين ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية .

وتضمنت الفعاليات ، أركان وبوسترات توعوية كما تم توزيع على المراجعين والمرضى المنومين مطويات وهدايا ومعقم وكتيبات حول أهمية سيل ونظافة اليدين. كما تم تنفيذ حملة توعوية داخلية شملت الأقسام الطبية والادارية للتذكير وتسليط الضوء على أهمية نظافة اليدين للوقاية من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها .

من جهته أكد مدير قسم مكافحة العدوى بالمستشفى الدكتور محمد الشهري على أهمية نشر التوعية وثقافة غسل اليدين ، مضيفاً أن الحقائق أثبتت أن غسل اليدين بالماء والصابون يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء والإسهال بنسبة 31%، وأمراض المسالك التنفسية بنسبة 21%، وأن اليدان النظيفتان تمنعان انتقال البكتيريا والفيروسات من شخص إلى آخر وبين أفراد المجتمع، وأن غسل اليدين بالماء والصابون يقي من اكتساب العدوى في أثناء تلقي الرعاية الصحية، فيما يساعد غسل اليدين على الوقاية من التهابات الجلد والعين، كما يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على منع العدوى بالفاشيات مثل: الكورونا، والديدان المنقولة عن طريق التربة.