الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير الفلبين بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ألونتو وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار قد تهمك

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