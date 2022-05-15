اليوم.. البرلمان الصومالي يختار رئيسًا جديدًا للبلاد من بين 35 مرشحًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
ينتخب البرلمان الصومالي الفيدرالي، اليوم، رئيسًا جديدًا للبلاد من بين 35 مرشحًا، وذلك خلال اقتراع يجرى في منطقة أفسيوني بالقاعدة الجوية على محيط المطار الدولي بمقديشيو.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن المرشحين عبدالكريم حسين جوليد، وطاهر محمود غيلي، وعبدالناصر عبدالله، ومحمد سيرين، أعلنوا انسحابهم عن خوض السباق الرئاسي.
ومن أبرز المرشحين للرئاسة الصومالية، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد, حيث ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ الـ(184).
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