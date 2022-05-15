محمد بن مسعود - الدمام - علامتان مبكرتان في القدم تكشفان عن نقص خطير في فيتامين B12 وقد يتسبب بكارثة صحية مدمرة. ..تعرف على العلاج

يوفر فيتامين ب 12 وقودًا للجسم ، لذا فإن التقصير في المقدار المطلوب يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي من المشاكل.

يمكن أن تكون الأعراض خفية في البداية ولكن علامتين في أصابع قدميك يمكن أن تشير إلى أنك كنت ناقصًا “لفترة طويلة” ، كما يحذر الجسم الصحي PeaceHealth.

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يساهم فيتامين ب 12 في الجسم بعدة طرق مهمة ، مثلدعم الجهاز العصبي والمساعدة في تكوين الحمض النووي. بطبيعة الحال ، غالبًا ما لا تشعر بتأثير B12 حتى تصبح ناقصًا فيه. عندما يحدث هذا ، يمكن أن يخضع الجسم لعدد من التغييرات المقلقة.

إذا كان نقص فيتامين ب 12 لديك خفيفًا ، فقد لا تظهر عليك أعراض أو قد لا تلاحظها.

ومع ذلك ، “إذا ظل مستوى فيتامين ب 12 منخفضًا لفترة طويلة ، فإنه يمكن أن يدمر خلاياك العصبية” ، كما يحذر PeaceHealth ، وهي منظمة غير ربحية مقرها فانكوفر.

إذا حدث هذا ، فقد يكون لديك خدر أو وخز في أصابع يديك وقدميك ، كما يقول الجسم الصحي.

تشمل العلامات المنبهة الأخرى ما يلي:

ضعف الشعور بالتوازن

كآبة

انخفاض في القدرات العقلية.

كيف تجاوب

تنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12 .

يوضح الجسم الصحي: “يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم”.

من المهم أيضًا تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية “هذا لأنه على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها”.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

فقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي – وهو بروتين يحتاجه جسمك لامتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان يوفر عادة ما يكفي من فيتامين ب 12 ، ولكن الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة بانتظام قد يصابون بنقص”.

يتابع الجسم الصحي: “الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ولا يتناولون مكملات فيتامين ب 12 أو يأكلون الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 معرضون أيضًا للخطر”.

وفقًا لهولاند وباريت ، تشمل المصادر النباتية لفيتامين ب 12 ما يلي:

خلاصة الخميرة

حليب نباتي محصن

حبوب الإفطار المدعمة

أغذية الصويا المدعمة بفيتامين B12.

كيفية علاج انخفاض فيتامين ب 12

يعتمد علاج فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بحقن فيتامين ب 12.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية “لضمان نجاح علاجك ، قد تحتاج إلى مزيد من اختبارات الدم”.ة