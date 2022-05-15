2.6 مليون دولار صافي ربح «أريج» للربع الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت المجموعة العربية للتأمين صافي ربح بلغ 2.639 مليون دولار للربع الأول من العام الحالي 2022، مقابل تحقيقها لـ1.507 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 75%.

ووصل العائد على السهم العادي لـ1.3 سنت للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لـ0.8 سنت لنفس الفترة من العام الماضي.