«الفنادق الوطنية» تحقق 627 ألف دينار ارباح صافية في فترة الثلاث شهور الأولى من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة الفنادق الوطنية صافي ربح وصل لـ627 ألف دينار للربع الاول من هذا العام، بزيادة قدرها بزيادةة قدرها 529% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي حققت فيه صافي ربح وصل لـ99.7 الف دينار.

ووصل العائد على السهم العادي الى 5 فلس لفترة الربع الاول من هذا العام، مقابل تحقيقه لـ1 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.