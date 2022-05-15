«الفنادق الوطنية» تحقق 627 ألف دينار ارباح صافية في فترة الثلاث شهور الأولى من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة الفنادق الوطنية صافي ربح وصل لـ627 ألف دينار للربع الاول من هذا العام، بزيادة قدرها بزيادةة قدرها 529% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي حققت فيه صافي ربح وصل لـ99.7 الف دينار.
ووصل العائد على السهم العادي الى 5 فلس لفترة الربع الاول من هذا العام، مقابل تحقيقه لـ1 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
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