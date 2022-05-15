محمد بن مسعود - الدمام - نقص فيتامين E يسبب الشيخوخة المبكرة وضعف البصر والكثير من المشاكل الصحية..تعرف على طريقة الحصول عليه؟

كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا تشونتونوفا، طريقة الحفاظ على الجسم من الشيخوخة المبكرة وعلاقتها بفيتامين E.

أعراض نقص فيتامين E

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وصرحت تشونتونوفا بأنه “غالبا ما يطلق على فيتامين Е (فيتامين الإناث)، حيث يحمي هذا الفيتامين الجسم من الشيخوخة المبكرة، ويساعد على إنجاب أطفال أصحاء، ويؤدي نقصه في جسم المرأة إلى ضعف وظيفة الإنجاب”. وفقاً لوكالة “نوفوستي”

وأضافت الخبيرة الروسية أن “العلامات الرئيسية لنقص فيتامين Е في الجسم هو الحثل العضلي، واضطراب الحركة، وعدم تناسقها، وضعف البصر. كما أن الجلد يفقد مرونته ويصبح الشعر باهتا جافا ويتقصف”.

الأطعمة الغنية بفيتامين E

وتشير تشونتونوفا إلى أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من فيتامين Е وهي اللوز والبروكولي وسمك السلمون والفلفل الحلو والأفوكادو .

وتتابع: “يمكن تناول فيتامين Е للوقاية، ولكن ليس مع فيتامين D، وإنما يمكن تناوله مع فيتامينات A و C، كما لا ينصح بفيتامين E للذين يعانون من حالات الصرع”.