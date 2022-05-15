شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 22 مخالفة لأنظمة البلدية في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي أكثر من 500 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في المحافظة، نتج عنها تحرير 22 مخالفة، لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.