مهرجان أفلام السعودية يعلن لجان تحكيم الأفلام والسيناريو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والنص غير المنفذ، للدورة الـ8، التي تنطلق في 2 يونيو المقبل إلى 9 يونيو، وذلك بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة. وتتضمن لجان التحكيم عدداً من الأكاديميين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.

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