صحة الرياض تنفذ أكثر من 3400 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نفّذت صحة الرياض 3432 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات خلال الفترة 7-13/5/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). واشتملت الجولات على 300 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 خاصاً و251 حكومياً، و332 للمراكز الحكومية و1341 للمجمعات الطبية، و1459 للصيدليات.

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