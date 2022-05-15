في مطلع تعاملات الأحد.. الأسهم السعودية تقفز 175 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الأحد بنحو 1.3 في المائة أو ما يعادل 175 نقطة، ليتداول المؤشر العام عند مستوى 13 ألف نقطة.

يأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاعَي البنوك والطاقة بشكل رئيس.

وقفز سهم أرامكو السعودية بنحو 2.1 في المائة، ليتداول عند مستوى 41.5 ريال للسهم قرب أعلى مستوياته منذ الإدراج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “أرامكو السعودية” نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، مسجلةً زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل الذي ارتفع إلى 148.0 مليار ريال سعودي (39.5 مليار دولار أمريكي)، وبذلك سجلت الشركة أرباحاً ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019.

وأعلنت أرامكو السعودية أيضاً توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) وذلك عن الربع الأول من عام 2022، من المقرر دفعها في الربع الثاني، كما أقرّت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

تأتي هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق. أخبار قد تهمك

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “فوق أن نتائج العام الماضي كانت متميّزة جداً على الصعيدين المالي والتشغيلي، واصلت الشركة تقدمها وإنجازاتها وتفاعلها مع الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول من هذا العام في مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019. وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم.