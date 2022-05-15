انخفاض كبير في ارباحها الفصلية.. «الإثمار القابضة» تحقق 1.1 مليون دولار ارباح للربع الاول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة الاثمار القابضة صافي ربح بلغ وصل لـ1.138 مليون دولار للربع الاول من العام الحالي 2022، مقابل تحقيقها لـ8.861 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بإنخفاض وصل لـ87%.

كما انخفض العائد على السهم من 0.30 دولار للسهم الواحد في الربع الاول من العام الماضي، الى 0.04 دولار لنفس الفترة من العام الحالي.