محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة الاثمار القابضة صافي ربح بلغ وصل لـ1.138 مليون دولار للربع الاول من العام الحالي 2022، مقابل تحقيقها لـ8.861 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بإنخفاض وصل لـ87%.
كما انخفض العائد على السهم من 0.30 دولار للسهم الواحد في الربع الاول من العام الماضي، الى 0.04 دولار لنفس الفترة من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض كبير في ارباحها الفصلية.. «الإثمار القابضة» تحقق 1.1 مليون دولار ارباح للربع الاول من العام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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