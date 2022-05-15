محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة مطاحن الدقيق صافي ارباح بلغت 2.891 مليون دينار بحريني للربع الاول من العام الحالي 2022، مقارنة بتحقيقها لـ 1.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل العائد على السهم العادي الى 116 فلس للسهم الواحد، مقارنة مع 45 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بإرتفاع 160%.. مطاحن الدقيق تحقق 2.9 مليون دينار ارباح صافية للربع الاول من 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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