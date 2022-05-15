بإرتفاع 160%.. مطاحن الدقيق تحقق 2.9 مليون دينار ارباح صافية للربع الاول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة مطاحن الدقيق صافي ارباح بلغت 2.891 مليون دينار بحريني للربع الاول من العام الحالي 2022، مقارنة بتحقيقها لـ 1.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل العائد على السهم العادي الى 116 فلس للسهم الواحد، مقارنة مع 45 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.