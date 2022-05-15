اخبار الخليج – السفير الاندونيسي يفتتح الفعالية المشتركة للجمعية البحرينية الإندونيسية للأعمال والصداقة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السفير الاندونيسي في مملكة البحرين، السيد أدري هيرماوان ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في دعم الاقتصاد بين البلدين البحرين وإندونيسيا، مشيدا كذلك بالتنظيم المميز لفعالية البازار الذي أقيم مؤخرا في فندق الدبلومات من تنظيم الجمعية البحرينية الإندونيسية للأعمال والصداقة، وحضره العديد من الشخصيات الرسمية والنواب، وضم أكثر من 21 نشاطا منزلي مختلف المجالات.

واعرب سعادة السفير عن امله بأن تثمر جهود البلدين للمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

ومن جهتها أشادت رئيسة الجمعية البحرينية الإندونيسية للأعمال و الصداقة ، الدكتورة هناء كانو ، بهذه الفعالية ، مشيرة بالقول: نحن نعمل بكل طاقتنا لتفعيل رؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لدعم الاقتصاد والرقي بمملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة.

ونوهت بأن هناك العديد من الرؤى تعمل من خلالها الجمعية على تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر من خلال المشاركة المجتمعية مثل تجمع الغبقة، والتي من خلالها يتم الاستفادة من التبادل الثقافي والجو العائلي.