«أرامكو» تعلن تحقيقها صافي ربح بقيمة 148 مليار ريال في الربع الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: أعلنت شركة “أرامكو” أنها تمكنت من تحقيق صافي ربح بقيمة 148 مليار ريال في الربع الأول 2022. وأكدت الشركة أن أرباحها ارتفعت بنسبة 81.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2021 . أخبار قد تهمك

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