كاظمة والسالمية يتواجهان غداً في نهائي بطولة كأس سمو الأمير

محمد بن مسعود - الدمام - تتوجه الأنظار غداً إلى استاد جابر الدولي، حيث يلتقي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها الـ60 موسم2022-2021.

ويتطلع الفريقان إلى التتويج بلقب البطولة الذي غاب عنهما سنوات عديدة إذ حققها كاظمة سبع مرات كان آخرها عام 2011م، فيما غاب لقب البطولة عن السالمية الذي حققه مرتين أكثر من 20 عاماً ما يضفي على هذا اللقاء المزيد من الندية والحماس.

ويدخل كاظمة المباراة بمعنويات عالية باعتباره وصيفاً للدوري، إضافةً للمستوى الجيد الذي قدمه في بطولة كأس الأمير إذ استطاع الفوز على القادسية في الدور التمهيدي والتغلب على الكويت “حامل اللقب” بالنسخة الماضية في دور الثمانية.

في المقابل يتطلع السالمية لاقتناص اللقب الثالث له في تاريخه واختتام موسمه الرياضي بلقب كأس الأمير.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة غياب الفرق الأكثر تتويجاً باللقب عن المباراة النهائية وهي أندية القادسية والعربي والكويت إذ لم تغب هذه الفرق عن المباراة النهائية منذ أكثر من 20 عاماً.

ويتقاسم ناديا الفحيحيل والنصر المركز الثالث مناصفةً بعد أن قرر الاتحاد إلغاء مباراة تحديد المركزان الثالث والرابع، التي كانت ستقام أمس السبت وذلك بسبب إعلان دولة الكويت الحداد الرسمي على وفاة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.