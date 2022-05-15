اخبار دوليه – البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يطلقان منتدى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لأول مرة

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: «التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، والذي ينظمه البرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022م بجمهورية مصر العربية ويعقد تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وسيشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لمعالي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وصاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويحظى المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عربي بارز لشخصيات رفيعة المستوى تضم وزراء وممثلين عن الدول العربية، ومنهم أصحاب المعالي السيدة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والدكتورة أمال صالح سعد وزير التجارة والتموين بجمهورية السودان، والسيد علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، والمهندس أركان شهاب أحمد وزير الاتصالات بجمهورية العراق، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

كما سيشارك في المنتدى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.

وتنسجم رؤية المنتدى مع الأهداف التي تسعى إليها الدول العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل واقع مليء بالتحديات، ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخل أساس لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.