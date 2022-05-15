اخبار الخليج – جامعة البحرين تبحث التعاون مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

محمد بن مسعود - الدمام - بحث نائب رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، مع مدير التوظيف والتدريب بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) الدكتور أحمد بوجيري سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وناقش د. الأنصاري – خلال اجتماع عقد عن بعد – توفير فرص للتدريب العملي لطلبة جامعة البحرين، ووظائف مستقبلية لهم، وتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية لموظفي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بما تتوفر عليه الجامعة الوطنية من خبرات، عبر الدورات التدريبية، وورش العمل التي تنظمها جامعة البحرين.

وقال د. الأنصاري إن جامعة البحرين تنتهج التواصل مع مكونات المجتمع البحريني بقطاعيه العام والخاص، وذلك لتقوية الشراكات القائمة، وإيجاد شراكات جديدة، خصوصاً مع المؤسسات والمنشآت التي تستجد بحسب مستجدات السوق، مشيراً إلى أن السعي مستمر لتوفير فرص التدريب والتشغيل للخريجين، وهذا ما نجحت فيه الجامعة بشكل كبير على مدى السنوات.