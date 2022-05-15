اخبار الخليج – «إدارة الأعمال» بجامعة البحرين تقيم محاضرة حول إسترتيجيات التداول الكمية  

محمد بن مسعود - الدمام - أقام قسم الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، محاضرة حول إستراتيجيات التداول الكمية، يوم الثلاثاء (10 مايو 2022م)، حضرها أكثر من 80 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والماجستير.

وعنونت المحاضرة بـ «إستراتيجيات التداول الكمية: كيف تستفيد من الأسواق الصاعدة أو الهابطة»، قدمها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة توازن – وهي منصة استثمار رقمية – الدكتور حمد السيد.

وعرف د. السيد، الإستراتيجيات الكمية بأنها منهجيات تعتمد على نماذج رياضية وإحصائية متقدمة، لتوليد إشارات تداول عبر أدوات مالية مختلفة، ويستخدم مصطلح الأسواق الصاعدة أو الهابطة للتعبير عن الاتجاه الحالي للسوق، الذي له تأثير مباشر في الاستثمارات. وأضاف بأن السوق الصاعد هو الذي ترتفع فيه أسعار الأصول بمرور الوقت، بينما يمثل السوق الهابط السوق الذي تنخفض فيه أسعار الاستثمارات بمرور الوقت.

وقارن د. السيد بعضاً من منهجيات الاستثمار الاتجاهي التقليدي، مقابل منهجيات حديثة أكثر تطوراً وحيادية في السوق – وهو ما بات يُعْرَفُ بإستراتيجيات «ألفا الخالصة» للتداول.

كما تطرق لدور مدير المحفظة، المسؤول عن اتخاذ قرارات الاستثمار وإدارة المحفظة الاستثمارية، وتاجر التجزئة، الذي يبيع السلع والخدمات مباشرة للمستهلكين عبر قنوات بيع متعددة لتحقيق ربح.

بالإضافة إلى ذلك، عرض مفاهيم بناء إستراتيجية التداول الكمية والمراجحة، وقانون السعر الواحد، والفكرة الكامنة وراء الاستثمار الكمي (صندوق التحوط). وقام بشرح فلسفات الاستثمار الأساسية والرياضية، فيما يتعلق باستثمار القيمة، والإستراتيجيات الكمية، والتحليل الفني.

وأدارت المحاضرة الأستاذة المساعدة بقسم الاقتصاد والتمويل، الدكتورة يمنى أحمد عبدالله، وحصل الطلبة على فرصة لإلقاء نظرة ثاقبة على بعض الأدوات المطلوبة لتطوير نماذج التداول الكمية الخاصة بهم، كما أجاب المتحدث عن أسئلتهم حول البيع المكشوف، أو البيع الفارغ، والدور الذي يلعبه التمويل السلوكي في الإستراتيجيات الكمية، والفكرة الكامنة وراء التداول الكمي.

وجدير بالذكر أن د. حمد السيد نشر ثلاثة أبحاث – في مجلات تصنيفABS المستوى الثالث وتمت مراجعتها من قبل الأقران – حول المراجحة والتداول عالي التردد، كما قام بتأليف ( Q-score system) وهو نهج كمي جديد لتقييم جدوى أزواج الأسهم (equity pairs)، ويعمل محاضراً جزئياً في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).