صنعاء: مليشيات الحوثي شنت هجومين بطيران مسير في الحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم الأحد، عن تعرضها لهجوميين متتاليين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت القوات المشتركة، وفقا لما أوردته قناة “اليمن” الإخبارية، إنها تعرضت لهجمات بطيران مسير تابع للميلشيات الإرهابية، مشيرة إلى أن الهجومين استهدفا مواقع جنوب الحديدة.

وأضافت أن هذه الهجمات ستنضم إلى قائمة خرق الحوثي للهدنة الأممية.

وأعلن الجيش اليمنى، أمس أن مليشيا الحوثي، ارتكبت يومي الخميس والجمعة الماضيين، 165 خرقا للهدنة الأممية في عدة جبهات بمأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.