اتحاد الإسكواش يعلن فتح باب المشاركة في بطولة المملكة المفتوحة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي للإسكواش عن فتح باب المشاركة في بطولة المملكة المفتوحة خلال الفترة من 19 – 21 من مايو الجاري. وتقام البطولة على ملاعب نادي الرياض بمشاركة عدد من اللاعبين المسجلين في الأندية واللاعبين الهواة. وتأتي البطولة في ظل حرص اتحاد الإسكواش على نشر اللعبة بين المهتمين وزيادة عدد الممارسين لها.

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