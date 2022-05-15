«أرامكو» تُعلن اليوم نتائج الربع الأول من العام 2022 .. وهذه أبرز التوقعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

من المنتظر أن تعلن شركة أرامكو السعودية نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2022، اليوم الأحد قبل افتتاح السوق، كما ستعلن الشركة توزيعات الأرباح.

وسيتم نشر التقرير الأولي للربع الأول من عام 2022 والذي يحمل القوائم المالية الكاملة يوم الاثنين 16 مايو 2022- وفقاً لـ”العربية .نت”

وكانت شركة الراجحي المالية قد توقعت أن تحقق “أرامكو” أرباحًا قدرها 136.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 بارتفاع نسبته 74% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأفادت أرامكو في وقت سابق، بأنه لن يكون هناك بث إلكتروني لنتائج الربع الأول من عام 2022، وسيكون البث الإلكتروني متزامناً مع إعلان النتائج النصف سنوية في شهر أغسطس 2022.

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ومن المتوقع أن تواصل أرامكو توجهها نحو تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2022 حيث تظل أسعار النفط أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل مع اتساع هوامش المصب مما يوفر دفعة إضافية، كما يقول المحللون.

وقد يصل متوسط ​​صافي الدخل المتوقع لصافي أرباح أرامكو في الربع الأول 38.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 144.4 مليار ريال، وهي زيادة حادة على أساس سنوي وفقًا لتوقعات 12 محللاً.

وساعدت بيئة السوق المزدهرة الحالية بالفعل في رفع القيمة السوقية لأرامكو إلى ما يزيد عن 2 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم قبل شركة “أبل” الأمريكية.