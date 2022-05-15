اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل بوجه عام

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، سيكون معتدلا بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة في البداية ثم تقل سرعتها تدريجيا من 5 إلى 10 عقد عند المساء.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 15 %.