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طلاب «المنتخب السعودي للعلوم والهندسة» يهدون فوزهم لخادم الحرمين وولي عهده

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الدمام - شريف احمد - أهدى طلاب المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الفائزين بجوائز «آيسف 2022» فوزهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير آل سعود.

وقالوا في تسجيل فيديو قبل إقلاع رحلتهم عائدين إلى المملكة في مطار الرياض : " نحمد الله ونشكره على الإنجازات والجوائز التي تم حصدها خلال مسيرتنا، ونشكر جميع الداعمين لنا من إدارة موهبة، والجامعات والمعلمين والمشرفين ووزارة التعليم وأولياء الأمور الكرام، ونهدي هذا الإنجاز لمقام مولانا خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ونوعدكم بالمزيد قريباً إن شاء الله وشكرا، انتظرونا في الرياض"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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