شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «المنتخب السعودي للعلوم والهندسة» يهدون فوزهم لخادم الحرمين وولي عهده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهدى طلاب المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الفائزين بجوائز «آيسف 2022» فوزهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقالوا في تسجيل فيديو قبل إقلاع رحلتهم عائدين إلى المملكة في مطار الرياض : " نحمد الله ونشكره على الإنجازات والجوائز التي تم حصدها خلال مسيرتنا، ونشكر جميع الداعمين لنا من إدارة موهبة، والجامعات والمعلمين والمشرفين ووزارة التعليم وأولياء الأمور الكرام، ونهدي هذا الإنجاز لمقام مولانا خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ونوعدكم بالمزيد قريباً إن شاء الله وشكرا، انتظرونا في الرياض"