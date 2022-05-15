رئيس «فلكية جدة» يكشف موعد «الخسوف الكلي» للقمر .. ويوضح المناطق التي ستشهد الظاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

ستشهد الكرة الأرضية غداً الاثنين خسوفا كليا للقمر سيكون مشاهداً في الأمريكتين، وأوروبا الغربية، ومعظم إفريقيا وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022.

من جهته كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن هذا الخسوف عميق جدًا، ما يعني بأن مدة مرحلة الخسوف الكلي ستكون طويلة .

وأكد أن الخسوف الكلي للقمر سيستغرق ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، أما مدة كافة مراحل الخسوف فستستغرق 5 ساعات و18 دقيقة ما بين الساعة 04:32 و09:50 صباحاً بتوقيت مكة (01:32 و06:50 صباحاً بتوقيت غرينتش) على مستوى الكرة الأرضية- وفقاً لـ” العربية .نت”.

وأضاف أن خسوف القمر يمكن رؤيته في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلا لكن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء.

وتابع “محلياً ستشهد الأجزاء الغربية من السعودية فقط خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس الاثنين، حيث سيكون القمر منخفضا نحو الأفق الجنوبي الغربي”.

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كما بين “سيبدأ خسوف القمر الجزئي في نفس التوقيت عند الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت مكة (02:28 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وذلك قبل غروب القمر في مكة المكرمة بـ 15 دقيقة والمدينة المنورة 10 دقائق، وجدة 16 دقيقة، ورابغ 13 دقيقة، وينبع 14 دقيقة، وتبوك 13 دقيقة، وأبها 6 دقائق، وجازان 8 دقائق، حيث سيلاحظ وجود ظلمة أعلى يسار قرص القمر أثناء غروبه نتيجة لبداية دخوله إلى ظل الأرض”.

وبعد ذلك لن تشاهد بقية مراحل الخسوف في السعودية وهي نهاية الخسوف محليا، أما المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة فلن تشهد الخسوف الجزئي وهذا يشمل دول الخليج العربي الإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر إضافة إلى العراق. أما بقية الوطن العربي فسوف يشاهد الخسوف جزئيا فقط.

وأوضح أن خسوف القمر الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض وخلال هذا الخسوف سيكون القمر على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض – أقرب نقطة في مداره من الأرض – مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3% عن المتوسط ما يعني بأنه خلال هذا الخسوف سوف يظهر كبير نسبياً في السماء.