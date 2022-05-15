محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من موجة طقس حارة على محافظات الرايس وبدر وينبع وينبع النخل . وبين المركز أن التنبه الذي يبدأ الساعة ال ١١ صباحا ، يستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .

كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة على محافظات الرايس وبدر وينبع وينبع النخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.