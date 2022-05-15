«الخارجية الأوكرانية»: 38 بعثة دبلوماسية أجنبية استأنفت عملها في كييف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن عشرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بدأت في استئناف عملها في كييف.

وأوضحت أن حوالي 38 بعثة دبلوماسية أجنبية، بدأت بالفعل في استئناف عملها بالعاصمة.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية التي قررت مواصلة عملها في أوكرانيا، هي من دول مختلفة في قارتي أوروبا وآسيا.

فيما كشفت السفارة الأمريكية بكييف، أن الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأمريكية ما يجعل يوم النصر الأوكراني بات قريبًا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ودول «الآسيان» تجدد دعمها لسيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا تهدد فنلندا والسويد وتعلنهما أهدافا جديدة، لافتًا إلى أنه حان الوقت لإيقاف تدفق النفط والغاز الروسيين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فية الحكومة البريطانية عزمها فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.