“تقنية رفحاء ” تنفذ 18 دورة ومحاضرة تثقيفية ضمن مبادرة “الإثراء المعرفي للمتدربين “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية تنفذ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية ،وعلى مدى ثلاثة أسابيع دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية لجميع الأقسام التدريبية بالكلية ضمن مبادرة الكلية “الإثراء المعرفي للمتدربين “. وأوضحت الكلية ان الدورات التي ستنطلق اليوم الأحد تتضمن 18 دورة ومحاضرة تثقيفية تشمل “مقدمة في السلامة والصحة المهنية،وورشة عمل على برنامج الباكيت تريسر،وجلسة مفتوحة للمتدربين لتخصص الموارد البشرية،والمخاطر في الإنشاءات،وتهيئة الخريجين،وخصائص استخدام البريد الإلكتروني GOOGLE DRIVE، والأخطاء الاملائية الشائعة،والمخاطر في بيئة العمل ،وخالق الناس بخلق حسن،والصحة النفسية للجميع،قصة يوسف مشاهد وشواهد،ومهارات إعداد السيرة الذاتية،ومهارات الاستعداد للإختبارات،ومهارات جمع وطرح وضرب وقسمة الكسور،وأساسيات اللغة الانجليزية،وأساسيات الرياضيات،ومهارات القراءة باللغة الانجليزية ،ومهارات النطق والكتابة باللغة الانجليزية”.

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