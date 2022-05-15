“صيانة مجانية” برنامج تطوعي في المعهد الثانوي الصناعي في رفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي برفحاء برنامج “الصيانة المجانية” للسيارات الصغيرة إعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس من الساعة 9:00 صباحاً الى الساعة 12:00 ظهراً.
وأوضح المعهد الثانوي الصناعي برفحاء ان الصيانة تشمل الفحص بالكمبيوتر،واستبدال الزيت ،وصيانة الفرامل،وذلك بورشة ميكانيكا السيارات بالمعهد،ضمن البرامج التدريبية والاعمال التطوعية المتخصصة التي يقدمها مجموعة من الشباب المهني المهيأ الذين يقومون بتسخير أنفسهم بشكل منظم حسب الاختصاصات التي أوكلت إليهم بعد تلقيهم التأهيل اللازم مما يسهم أيضاً إلى جانب تأهيلهم المهني في زرع روح التعاون والتكاتف وتجسيد هوية الشاب التقني السعودي في خدمة مجتمعه.
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