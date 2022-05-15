7 مدن ومناطق تتخطى حاجز 40 مئوية - #عاجل

تعرضت أمس، منطقتا الرياض والشرقية، لعاصفة ترابية بسرعة رياح أكثر من 45كم/ساعة مما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، في حين استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جنوب المملكة وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما استمر ارتفاع درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، فيما كانت السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية. ولامست وتخطت 7 مدن ومناطق حاجز 40 درجة مئوية.

تحذيرات وتنبيهات

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من موجة طقس حارة على محافظات الوجه وأملج التابعة لمنطقة تبوك، وكذلك على محافظات الرايس والنباه وبدر وينبع وينبع النخل.

كما نبه المركز من استمرار العوالق الترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وبد الجنوب.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.