خضروات ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تختلف أمراض الغدة الدرقية، وتتنوع مظاهرها، بين القصور، والتضخم، والالتهاب، وخلل الوظائف، لكن الدراسات أغلبها أشارت إلى أن نسبة 12% من البشر يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية، على الأقل، في مرحلة من أعمارهم.
ويحتاج الأشخاص المصابون باضطرابات الغدة الدرقية إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأن بعض الأطعمة والمواد الغذائية، قد تؤثر سلبا على صحة هؤلاء المرضى، كما نقلت صحيفة “القبس” عن الدكتورة عالية بكار، أخصائية الغدد الصماء.
فهناك خضروات مثل الكرنب، والقرنبيط، والكسافا، واللفت، والفجل، وفول الصويا، قد تكون خطرا على مرضى الغدة الدرقية، وذلك لاحتوائها على مادة الجويتروجين، التي تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية
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