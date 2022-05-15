استشارية توضح الوقت المناسب لتوقف السيدة الحامل عن تناول الإسبرين وإبر السيولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت دكتورة مها النمر استشارية وأستاذ مشارك نساء وولادة وطب الأجنة والحمل عالي الخطورة الوقت المناسب لتوقف السيدة الحامل عن تناول الإسبرين وإبر السيولة وقالت الاستشارية «يوقف الإسبرين الأسبوع ٣٥- ٣٦ من الحمل وإبر السيولة يمكن إيقافها ٢٤ س قبل موعد الولادة» وأضافت أنه يمكن تأخذ إبرة الظهر عند إيقاف الإسبرين على الأقل ٣ أيام من أبرة الظهر، ويمكن أخذ الهيبارين (إبر السيولة) قبل إبرة الظهر بيوم واحد. أخبار قد تهمك

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