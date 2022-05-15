بدولة عربية.. انفجار جهاز طبي يودي بحياة مريض حرقاً في «العناية المركزة»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهد أحد المستشفيات في مصر واقعة مأساوية، حيث دخل مريض إلى العناية المركزة لإنقاذ حياته فانفجر به جهاز داخل العناية ما أدى إلى احتراقه ووفاته.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن بلاغًا تلقته الأجهزة الأمنية، يفيد بوفاة مريض متأثرا بإصابته بحروق خطيرة تعرض لها عقب انفجار جهاز في غرفة عناية مركزة بمستشفى معهد ناصر بشبرا في القاهرة.

فيما رفضت أسرته استلام جثمانه بعد اكتشاف احتراقها وتفحمها مطالبة بتحقيق عاجل.

وكشفت التحقيقات أن المريض وخلال تواجده بغرفة للعناية المركزة بقسم الباطنة حدث “ماس في جهاز السرنجة” الكهربائية، ما أشعل حريقاً في المكان فأصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة بلغت نسبتها 70%، ليلفظ المريض أنفاسه الأخيرة عقب نقله لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بأحد المستشفيات الأخرى لعدم وجود قسم لعلاج الحروق بذات المستشفى.